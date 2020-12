Cristian Castro recibe con lágrimas la primera composición de su hija Rafaela

“El regalo que todavía no me he dado es ser un poquito más responsable. Si lo pudiera lograr, creo que sería el mejor regalo que me pudiera dar: un poquito más de responsabilidad hacia todo, el trabajo, mi vida personal, mi familia, hacia todo lo de mi pasado”.

Rafaela y su papá en el estudio de grabación. (Instagram/Rafaela Castro.)

Sin hablar de sus dos hijos mayores, producto de su relación con Valeria Liberman y a quienes Verónica Castro no ve desde hace 13 años , Cristian se limitó a confesar cuáles son sus propósitos para este 2021. “Son mi disco, cien por ciento, mi familia, tratar de hacer más familia, mejor familia”, finalizó.