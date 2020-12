Eric del Castillo habla de la violencia que Kate vivió con Luis García

De la misma manera, Don Eric comentó que este suceso ya no debe tocarse porque la ex pareja de su hija ya rehízo su vida y tiene otra familia. “El señor ya está casado, tiene hijos y yo creo que ya no debería decirse el nombre”, subrayó.



Aunque explicó que respeta la mentalidad y decisiones de sus hijas, finalmente, el artista no perdió la oportunidad de hacer algunas recomendaciones a los padres de familia ante este tipo de situaciones.

“Que estén enterados de lo que sucede, nunca me enteré de eso, me enteré tiempo después”, concluyó.

Hace unas semanas, Kate del Castillo revivió uno de los episodios más oscuros de su vida, y habló abiertamente de la violencia que vivió durante el tiempo que estuvo casada con el ex futbolista Luis García.