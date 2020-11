Abogado del ex de Christian Chávez revela cómo va la demanda contra el cantante

También platicamos con Óscar Mora, abogado de Kemper, quien nos dio en exclusiva el estatus del proceso que se sigue en contra de Christian.

¿Por qué hasta ahora se podrían presentar ante un juez si desde mayo está la denuncia?

Esto ocurre en abril, se presenta la denuncia ante el Ministerio Público y se atraviesa la pandemia. La Fiscalía de la CDMX suspende todas las actividades presenciales, periciales. Eso retrasó toda la integración de la carpeta de investigación, que tarda de cuatro a seis meses. Si le sumamos el tema de la pandemia, esto nos llevó más de lo esperado.

Maico Kemper y Christian Chávez. (Especial)

¿Qué procede?

Preguntarle a una de las partes, a la víctima si quiere llegar a un acuerdo. Ya manifestamos ante el fiscal que no queremos llegar a ningún tipo de acuerdo. Ante esta negativa lo que procede es pedir una audiencia inicial ante un juez penal. Ante el juez se instaura formalmente un proceso con el auto de vinculación a proceso, se fijan medidas cautelares y se continua el desarrollo hasta llegar a juicio.

En esa etapa de juicio, que es la etapa final, lo que se buscará es llegar a una sentencia condenatoria en contra de Christian, que por supuesto implicaría una pena de prisión.

Maico asegura que es mentira que estén extorsionando a Christian...

Ni siquiera ha habido un acercamiento con Christian. Sus abogados no se han acercado con nosotros; no hemos puesto ninguna cantidad. Te soy muy honesto: esto puede acabarse mediante un acuerdo, pero si Christian o sus abogados no se han acercado, nuestro trabajo es seguir integrando la carpeta de investigación de tal forma que no dependamos de la negociación que se pueda tener con Christian.

Lo que Maico busca es que se haga justicia; de hecho también hemos tenido acercamiento con el personal de la Embajada de los Países Bajos, que también están en seguimiento con respecto a lo que está sucediendo con su ciudadano, y también ellos buscan que se instaure un proceso lo más pronto posible.

El hecho de que Christian diga que se le ha tratado de extorsionar es absurdo y falso. Yo esperaría un acercamiento por parte de sus abogados porque no han generado contacto y eso nos da a entender que no quieren llegar a ningún acuerdo.

¿Cuándo sería esta audiencia inicial con el juez?

Puede ser antes del 26 de diciembre o puede ser hasta enero; no tenemos certeza. La carpeta ya está lista para pasar esa etapa judicial ¿Quién pide la audiencia? La Fiscalía ¿Quién señala la fecha de la audiencia? El juzgado. En esta audiencia se va a debatir el tema de la medida cautelar que puede ser desde una prohibición de acercarse a la víctima, una firma periódica quincenal por parte de Christian en el juzgado, una garantía económica, la prohibición de salir del país o puede llegar hasta la prisión preventiva justificada.

Christian Chávez. (Edgar Negrete/Clasos)

¿Ustedes están de acuerdo en llegar a un acuerdo para no llegar al juicio?

Siempre hemos manifestado nuestra apertura a cualquier acercamiento con la contraparte. Ya será cuestión de aterrizar propuestas para ver si le interesa a Maico o no. Hasta el momento no se ha hecho ningún tipo de petición.

¿Cómo se podría resarcir el daño?

La ley establece que la reparación del daño tiene que ser integral: no solamente debe abarcar la cuestión monetaria, sino también debe abarcar cuestiones de no repetición, disculpas públicas, tratamiento psicológico a costo de la contraparte, es decir, de Christian; (se debe cubrir) el costo de asesores jurídicos. Hay que englobar todo. Además del tema monetario, respecto a los gastos médicos de Maico, estaríamos solicitando (que se cubran los) gastos en materia de psicología y una disculpa pública.