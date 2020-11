Drake defiende a The Weeknd y critica a los Grammy por ignorarlo

Drake no tardó en criticar abiertamente a la organización de los premios Grammy por haber ignorado el, todo sea dicho, exitoso y aclamado último disco de su buen amigo The Weekend, Blinding Lights, hasta el punto de no haberle brindando ni siquiera una nominación en el marco de un plantel de categorías extensísimo y variado en el que suelen tener cabida, si no todos, buena parte de los artistas más populares y mediáticos de la temporada.