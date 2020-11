Fernanda Castillo celebra su maternidad con un ritual espiritual muy especial

Fue en agosto pasado cuando Fernanda Castillo y su prometido Erik Hayser anunciaron a través de sus redes sociales la noticia de que están esperando a su primer bebé, desde ese momento la actriz ha compartido con sus seguidores algunos detalles de embarazo donde además ha sacado a relucir su lado más sensible y espiritual.

Fernanda Castillo y Erik Hayser (Instagram)

Recientemente compartió unas emotivas palabras en las que reflexionó sobre los cambios que ha experimentado como persona a través de la maternidad y de la forma en la que ahora se percibe como mujer y ser humano.

“A la mujer en la que me estoy convirtiendo le digo gracias por la fortaleza, por ser valiente, por dejarse ser la más frágil y sensible, por enseñarme una alegría de niña que yo no sabía que tenía. A la mujer en la que me estoy convirtiendo que a veces tiene miedo e incertidumbre, que pasa por mil emociones en 10 minutos, a la que le cuesta no controlar todo, le digo que voy a protegerla y que no está sola en este viaje”.

“A la mujer en la que me estoy convirtiendo que crece y cambia y está más viva que nunca le digo: te amo mucho Fernanda”, compartió Fernanda junto a una foto en la que aparece sentada mientras acaricia su pancita de embarazada.