Eleazar Gómez golpeó a su novia luego de pedirle matrimonio

Semanas atrás lo defendía

Este viernes salió a la luz un audio de la joven peruana defendiendo al ex de Danna Paola tras ser señalado como una persona violenta, esto grabado meses atrás.

Al ser cuestionada por todas las acusaciones en contra de Eleazar Gómez y si le preocupaba esta situación, la modelo no hizo más que elogiar su carrera como artista y agregó: “No, yo sé que ustedes buscan algo que quizás es polémico y sé que obviamente también lo van a encontrar”.

Eleazar Gómez. (Guillermo Angulo - Clasos.com/Clasos.com)

De la misma manera, Valenzuela pidió a la gente que le diera el beneficio de la duda a Eleazar, pues consideraba injusto que fuera señalado por algo que otras personas decían de él.

“[Pido] Que las personas no se dejen guiar porque de mí han dicho mil cosas, que mil cosas son mentira, por lo mismo que yo estoy en este medio, sé que hay cosas que se pueden decir y no realmente son ciertas, entonces yo prefiero conocer a las personas, darme el tiempo de conocerlas por mí misma y llevarme mis propias impresiones y si me equivoco pues me he equivocado (y ya)”, manifestó.