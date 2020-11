Warner Bros. pide renuncia a Johnny Depp; no aparecerá en 'Animales Fantásticos'

"Primero que nada, me gustaría agradecer a toda la gente que me ofreció su apoyo y lealtad. Me siento honrado y conmovido por sus muchos mensajes de amor y preocupación, particularmente en los últimos días", se lee en la carta .

Respecto al juicio que el actor perdió con el diario "The Sun" por calificarlo como golpeador de mujeres, Depp dejó claro que no se rendirá hasta que se limpie su imagen :

Johnny Depp. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

"Finalmente me gustaría decir esto:El juicio surreal en la corte de Reino Unido no va a cambiar mi lucha por decir la verdad y planeo apelar. Mi determinación sigue firme y tengo toda la intención de demostrar que las alegaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no serán definidas por este momento de mi historia. Gracias por leerme. Budos dodos, Johnny Depp", concluyó.