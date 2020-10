Así se despide Verónica Castro de su compadre, Alfredo Palacios

Luego, en una entrevista que dio a Ventaneando contó: “Estamos algo separados, pero no voy a decir por qué. Yo he vivido sin comentar cosas fuertes o raras, ni peleas; mi carrera es a base de trabajo y no de chismes”.



Finalmente, el estilista cambió su propia versión y explicó al programa De primera mano que había sido él quien se enojó: “Con Vero fue una cosa tonta porque hablamos de otra persona, ella me contestó algo… pero no tiene ninguna trascendencia de nada. Simplemente, quizá en ese momento no tenía yo el humor de aguantar lo que contestó. Entonces de ahí me enojé y me retiré, y eso es todo… No nos hemos visto”.

Pese a la separación, Alfredo Palacios nunca perdió el contacto con Socorro Castro, mamá de Vero. También en 2019, el llamado “Estilista de las estrellas” había confirmado que se había vuelto a acercar con Verónica.

“Ya hay un enchufe. No hay bronca. Estamos empezando una relación nuevamente”, aseguró al programa De primera mano.