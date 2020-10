Los secretos detrás de la 'telenovela' del momento: '100 días para enamorarnos'

Los retos más grandes a los que se enfrentó Sofía durante esta serie fueron, además de dar vida a una mujer muy diferente a ella —en cuanto a los roles de género y a una educación tradicionalista—, el acento regio, ya que además de que nunca había interpretado a un personaje así, ella es originaria de Puebla, donde se habla completamente diferente.

"Traté de hacerlo lo mejor posible, al principio no estaba muy segura, pero al final me convertí en una regia completa, que hasta en mi vida diaria se me sale", aseguró Sofía, quien además trató de aprender mucho del acento de Mariana Treviño en Club de Cuervos.

Lama es parte de otros proyectos como Queen of the South —la versión americana de La Reina del Sur—, en la que es la pareja de Alfonso Herrara, además de formar parte de El Secreto de Selena, en la que interpreta a la periodista María Celeste Arraras.