Emilia Clarke festejó sus 34 años desde las alturas

"¿Qué podría compararse al profundo terror existencial de otro cumpleaños? Pues saltar de un maldito avión", aseguró la protagonista de ‘Game Of Thrones’ junto a los hashtags “quién ha dicho que solo se puede volar en dragones” y “mi cara les dice todo” lo que necesitan saber.

Recientemente se reveló que la actriz tuvo una gran relevancia en la participación de la construcción de su popular personaje en Game of Thrones, pues se encargó de proponer que Daenerys Targaryen no fuera tan fría, como era la idea original del autor.

"Hubo varias veces que dije, '¿Por qué me das esa nota?' Si bien siempre soy un '¿Cómo puedo ayudar?' tipo de persona, hubo algunos momentos en los que pensé: 'No me digas qué hacer con mi chica. ¡Sé lo que tengo que hacer!", le dijo Clarke al autor del libro James Hibberd.