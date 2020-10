Belinda celebra el cumpleaños de su mamá con radical cambio de look y sin Nodal

Y fue justo en uno de lo stories de Instagram en donde la novia de Christian Nodal presumió su pelo, aparentemente teñido de rojo, aunque no queda claro si en realidad se trata de una peluca, pues en una de las imágenes la cantante escribió la leyenda: “Pelirroja por una noche”, por lo que más vale que los fans que quedaron encantados con el cambio de look no se acostumbren a verla con esta ‘nueva’ imagen.

Belinda aprovechó para compartir todos los detalles de su estancia en el norte de México, su visita al museo de la región, comida en los viñedos del estado y hasta el momento en que le cantaron “Las mañanitas” a su mamá.

Belinda. (Instagram/Belinda.)

Llama la atención que Belinda y Christian Nodal no se encuentran juntos, por lo que muchos usuarios de redes no han dudado en preguntar la razón de la ausencia del intérprete de “Adiós amor”, y otros tanto no han tardado en especular una posible ruptura.

Sin embargo, no sería la primera vez que Nodeli (como llaman a la pareja sus seguidores), atraviesa esta clase de rumores, pues hace unas semanas el cantante borró las fotos que tenía con Belinda y las especulaciones no se hicieron esperar, no obstante, días más tarde fue el propio Nodal quien explicó que ocultó las imágenes por respeto a la privacidad de su relación.