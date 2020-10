"Lloré mucho, fue doloroso": Erika cuenta los daños en su casa por inundación

“Se acuerdan de las inundaciones, yo me inundé, nada más no dije nada. Se me inundó el sótano horrible, me llegaba el agua hasta las rodillas, fue un show…. me tocaron las inundaciones, quise hacer un en vivo en ese momento para solicitar ayuda porque ni los bomberos podían entrar porque la calle estaba como un río, pero mi hijo no me permitió por la cuestión de la ubicación y porque… ‘¡Mamá, se va a hacer un rollo!’, pero yo así, aguada y toda jod*** como andaba, ya quería hacer un en vivo de '¡Ayuda!', pero mi hijo no me dejó”, contó.

La artista reveló que fue gracias al apoyo de Fernanda Familiar y otros amigos que pudo solucionar su problema, pero hasta la fecha no ha podido arreglar los inconvenientes que le ocasionó este incidente.