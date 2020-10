Will Smith reacciona a los memes que surgieron tras revelaciones de Jada Pinkett

Para la mala suerte del actor, el video se convirtió en el más visto de la historia de Facebook, y quedaron para la posteridad cientos de memes que surgieron a raíz de la imagen de Smith, pero el histrión ha demostrado que él mismo es capaz de reírse de la situación y que se se lo ha tomado con humor.



El intérprete de 52 años aseguró que le parecieron de lo más divertidos todos los memes que surgieron sobre su supuesta cara de dolor, pero también quiso aclarar que no estaba llorando, sino que en realidad solo sufría de ojos secos después de tener un exceso de cafeína.

“No estoy muy triste”, declaró mientras se secaba la cara con un pañuelo de papel. "Creo que porque bebo tanto café me deshidrato y me lloran los ojos", comentó en una reciente entrevista donde él y su familia recibieron el Premio Robin Williams Legacy of Laughter Award.