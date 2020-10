Andrea Legarreta habla de cómo vive las secuelas que le dejó el Covid-19

Andrea reconoció que sus pulmones todavía no están al 100 por ciento; sin embargo, su evolución ha sido muy buena.

“Ahorita no están al cien mis pulmones, porque toma un poquito de tiempo (que se desinflamen); sin embargo, puedo decir que estoy muy agradecida. No he recuperado al cien, por ejemplo, olfato y gusto, pero ya voy muy bien, cosa que me da mucha ilusión”.

Y eso no es todo. Andrea cuenta que además de que bajó de peso y de tono muscular sigue deshidratada. “La deshidratación es evidente. La piel hasta se llega a descamar y fui con el doctor a que me hiciera un tratamiento para hidratarme”.

Según contó, cuando recién contrajo el virus, sus síntomas fueron muy parecidos a los de la mayoría de la gente que se ha contagiado: “falta de olfato y gusto; de pronto te dan una especie, no de alucinaciones como tal, pero las noches son muy difíciles, tienes muchas pesadillas. Nos pasó a Erik, a Mía y a mí. Y era constante, (sentían) angustia. A mí me dio diarrea, a ellos les dio un par de días. Pero tuve varios de los síntomas”.

Además de haber recuperado casi por completo su salud, Andrea Legarreta está agradecida sobre todo, de las muestras de cariño que recibió en esos momentos. “Gente que me contactó que hace mucho tiempo que no me contactaba y fue muy hermoso", aseguró.