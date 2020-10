Revelan posibles motivos de Demi Lovato para romper su compromiso con Max Ehrich

Varias fuentes han asegurado que la cantante y el actor de The Young and the Restless, quienes se comprometieron en Malibú el pasado 22 de julio, cuatro meses después de que comenzaron a salir, tuvieron muchos conflictos durante las últimas semanas.

Ver esta publicación en Instagram 🌴💖☀️ Una publicación compartida por Demi Lovato (@ddlovato) el 2 de Ago de 2020 a las 3:34 PDT

Una fuente cercana a Lovato le reveló a la revista People que: "Fue muy doloroso para Demi cuando se dio cuenta de que las intenciones de Max no eran genuinas. Y agregó: "Romper el compromiso no fue una decisión fácil".

″Demi y Max estuvieron básicamente juntos 24 horas al día, 7 días a la semana durante meses″, aseguró otro informante sobre las primeras etapas de la relación de la pareja. ″Vivían en una burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido″, continuó.

Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente cuando Ehrich se dirigió de Los Ángeles a Atlanta para filmar una película. "Max saltó a la fama, y ​​ha sido difícil", dijo la fuente. ″Se envolvió en Hollywood″.