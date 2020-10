Anne Winters de 13 Reasons Why hace su propio casting para interpretar a Madonna

Y aunque hasta ahora no se ha confirmado quién será la actriz encargada de darle vida a la ‘Reina del pop’, Anne Winters, conocida por su participación en la serie de Netflix, 13 Reasons Why, ya hizo su propio casting online con el fin de poder interpretar a Madonna en su biopic.

“Siempre me han dicho que me veo como una Madonna joven, actúo, canto y me veo como ella” (…) Desde el Covid, los castings y la industria del cine han sido desmembrado. Así que estoy intentando una nueva táctica”, escribió la joven actriz en algunos de sus post.

Winters recurrió a su cuenta de Instagram para recrear varios de los icónicos looks de la cantante. Además, utilizó el hashtag #minimadonna en sus publicaciones para levantar la campaña.

La intérprete de 26 años también acompañó su ‘candidatura’ con un video en el que se aprecia parte de su caracterización como Madonna… ¡Y el parecido es increíble!