A dos meses de anunciar su compromiso, Demi Lovato y Max habrían terminado

Las declaraciones han llegado hasta el punto de acusar al protagonista de la serie 'The Young and the Restless' de haber utilizado a su prometida para elevar su perfil mediático y reforzar así su carrera profesional.

"Llegó un momento en el que Demi ya no podía confiar en él, en el que se dio cuenta de que Max era un tipo turbio cuyas verdaderas intenciones ocultaba con maestría. Ella siente que él solo quería casarse con ella para recibir atención".

Según afirmó un informante al portal de noticias E! News. "Demi nunca llegó a conocerle de verdad, ni el objetivo que se había marcado con la relación. Había un montón de líneas rojas que, en un principio, ella decidió ignorar", agregó.