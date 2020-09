Familia de Demi Lovato no acepta su compromiso con Max Ehrich, ¿por?

“Por un lado, me encantaría fugarme porque mi vida es tan pública y quiero mantenerla sagrada entre él y yo. Por otro lado, quiero que mis amigos y familiares estén allí para una celebración. Pero no puedo hacer eso hasta que la pandemia termine porque no es seguro”, dijo Demi.

Fue en julio pasado cuando la cantante y actriz compartió de su cuenta de Instagram una serie de fotografías de su compromiso.

Aunque no se conocen detalles de la boda, Demi adelantó que ya ha visto algunos vestidos y aclaró que no quiere que sea un típico vestido blanco.