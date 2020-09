Ana Bárbara confesó por error que ya buscaba vestido antes de recibir el anillo

Durante una entrevista para el programa de radio Fórmula dominical con Flor Rubio, se le preguntó a la cantante si ya había visto algunos vestidos de novia, a lo que Ana Bárbara contestó que ya se había dado a esa tarea, incluso antes de que empezara la pandemia, la cual inició en marzo.

Esto puso en evidencia a la intérprete de Bandido porque dio a conocer su compromiso apenas en julio. "Sí tengo unas ideas, tomé unas fotos y fui a algunas tiendas a ver (vestidos) justo antes de la pandemia", confirmó al aire. "Vi algunos diseños que me llamaron la atención", agregó.

Pero cuando se dio cuenta que lo que había dicho no correspondía con la fecha en la que hizo público su compromiso, trató de acomodar las cosas: "Pero como todavía no me pedían en compromiso como tal, pues tampoco fue que aparté uno ¿verdad?", dijo para tratar de aclarar las cosas.

Y finalmente concluyó el tema del vestido y agregó: "Pero seguramente será algo lindo", puntualizó.