Juan Soler contó cómo se enteró que tenía una hija antes de casarse con Maki

El protagonista de telenovelas contó que se enteró de su hija mayor cuando la niña tenía un año y medio de edad y fue antes de llegar a México cuando embarazó a quien era su novia en ese entonces. "Estaba chico. Me estaba despidiendo porque me venía a México a trabajar", dijo.



“En la despedida, quedó Valentina. Yo me enteré de la existencia de Valentina hasta que tenía un año y medio, sí porque yo vivía acá, no había celulares en aquella época, no había forma de comunicarse, no había nada de esto”. agregó.

El actor declaró que fue hasta que regresó a Argentina que la madre de su hija lo llamó para decirle que necesitaba hablar con él, aunque en ese momento no le pasó por la cabeza de qué se trataba.

Ella le dijo: "Eres papá. No quiero nada de ti, pero mi papá me dijo que tú tienes que saber que tienes una hija".