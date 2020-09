Lady Gaga habla de la persona especial que la ayudo tras la violación que vivió

De forma más concreta, la cantante explicó que su abuela fue una de las primeras personas que se enteró de la traumática violación que sufrió en su adolescencia y, en consecuencia, hizo todo lo posible para reconfortarla en primer lugar y, posteriormente, para ayudarla a levantarse y dar un vuelco total a su existencia.

Al preguntarle Oprah Winfrey, sobre la persona a la que atribuiría un cambio radical de tendencia en su vida, la diva estadounidense no lo pensó dos veces antes de hacer mención a su adorada abuela Angelina.

Joe Germanotta, papá de Lady Gaga, Angelina Calderone Germanotta, abuela de Lady Gaga y Cynthia Germanotta, mamá de Lady Gaga. (Getty Images)

"Mi abuela. Después de que me violaran, me tiré varios días llorando en el sofá. En un momento dado, ella encendió la televisión, puso la MTV y me dijo que mirara a la pantalla. Una cantante estaba actuando en ese mismo instante", explicó Gaga justo antes de recrear la escena que se produjo a continuación.