Esmeralda Pimentel celebra su cumple gritando su amor por Bárbara Arredondo

Hace un año, en septiembre de 2019, Esmeralda ocupó titulares al hablar de la diversidad en las preferencias sexuales.

“Yo crecí y siempre a mí me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve en mi familia ni en la televisión, teatro o cine un referente que me ayudara a entenderme y a identificarme”, reveló la protagonista de telenovelas a El Universal.

“Yo que provengo de un pueblo como Zapotlán el Grande, Jalisco, siempre crecí con muchos juicios, dudas, conflictos y hasta que recientemente, con los años, empiezan a haber más este tipo de historias de diversidad sexual y de género e historias de amor en donde no importa cuál sea tu preferencia, te sientes identificado”, añadió.

Hace apenas unas semanas, sorprendió también con un cambio de look: apostó por un corte pixie que muchos de sus seguidores elogiaron.