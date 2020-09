Las razones por las que 'Keeping Up with the Kardashians' llega a su fin

Kim Kardashian acaba de dar una triste sorpresa a sus fans y a los fieles seguidores del reality Keeping Up With the Kardashians (KUWTK): el programa llegará a su fin en 2021 después de 14 años al aire y 20 temporadas transmitidas.

En el anuncio, publicado en sus redes sociales, Kim lamentaba la noticia, agradecía al público, al canal E! y al productor, Ryan Seacrest y reconocía “Sin Keeping Up with The Kardashians no estaría donde estoy hoy”. Sin embargo, no habló del motivo que los llevó a decidir terminar con el programa.