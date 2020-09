Miley Cyrus denuncia un trato sexista en su participación en los MTV VMAs

A su paso por el podcast 'The Joe Rogan Experience', la estrella del pop lamentó que los encargados de ajustar la intensidad y ubicación de los focos no se tomaran nada bien su decisión de no usar las llamadas "luces de belleza" y demás recursos que, por lo general, solo se emplean para realzar los encantos de las artistas femeninas y evitar el reflejo hacia la cámara de sus piezas de joyería.

"Básicamente quería apagar todas las luces y dejar solo las del auditorio y mi foco directo. Nada de luces de belleza. Esas luces de belleza siempre se usan en las mujeres, y a mí no me daba la gana. Y tuve que insistir varias veces, llegué a decir: 'He dicho que apaguen las pu*** luces'. Jamás se hubieran atrevido a hacer algo parecido con Travis Scott o a Adam Levine", aseguró.