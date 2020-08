Lupillo Rivera rompe el silencio y pide disculpas a Belinda y a Christian Nodal

Tacher no quiso perder la oportunidad de que Rivera le confirmara un supuesto nuevo noviazgo, pero el intérprete le hizo otra sorpresiva revelación, en la que contó que por el momento está disfrutando de su soltería y que está muy bien a pesar de los rumores que siempre hay de él.

"No es mi novia, no conozco yo a esa muchacha, si quiera está aprovechando publicidad la muchacha. Yo la conocí a través de los chismes y de los programas porque me puse a buscarla, dije: 'Déjame ver si esta guapa o no'… sí está muy hermosa, pero no, no la conozco. Novia no tengo", finalizó Lupillo.