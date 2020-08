Mijares reaparece con 'look Covid' y divide opiniones en las redes

Durante varias horas el #Mijares fue tendencia en Twitter gracias a los cientos de usuarios que señalaron que el ex de Lucero había subido de peso y se había descuidado el pelo y la barba.

De hecho, el cantante se tomó el tiempo de bromear sobre su apariencia durante el concierto virtual. "¡Es el look Covid!", dijo Isabel Lascurain entre las sonrisas de su hermana Maite y su amiga Fernanda antes de interpretar “Cómo te va mi amor” con Manuel.

"¡No encontré estética abierta!", se defendió Mijares también sonriendo.

A pesar de algunas críticas, sus verdaderos fans no dudaron en defender al intérprete pidiendo que no hicieran comentarios hirientes y destacando que evidentemente el cantante no ha podido realizar actividad física durante el aislamiento social.

"Todavía sigue la pandemia, hemos estado guardados durante cinco meses, algunos habrán salido porque tienen que trabajar, pero creo es importante que sepamos que los podamos quedarnos en casa, lo hagamos", dijo el cantante durante el show.