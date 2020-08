La calma regresó: Kanye volvió a Los Ángeles para estar junto a Kim y sus hijos

Uno de los principales objetivos que deberá marcarse el astro del hip hop con respecto a sus ambiciones políticas pasa por no saltarse más plazos que puedan perjudicar a su candidatura, ya que en estos momentos no podrá presentarse en estados tales como Nueva York, Wisconsin o Nuevo México tras haber cometido defectos de forma en su solicitud o, directamente, por no haber registrado la documentación a su debido tiempo.