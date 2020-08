Kurt Schmidt, el sinaloense más romántico del pop latino

Lo suyo es la música. Por ahora le gustaría colaborar con músicos como Willy Rodríguez, Nodal, Alejandro Fernández, Alejandro Sanz o Laura Pausini. Sus playlist se complementan con artistas como Kany García, Conociendo Rusia y Alex Ferreira, entre otros.

Con el respaldo de una disquera transnacional como Universal Music, Kurt se relaja y disfruta de cada paso al mismo tiempo que compone y prepara más canciones para sus seguidores. Sabe que la pandemia ha complicado las cosas, pero es optimista y confía en esas señales que la vida le da cada día. “Esta mañana me escribió Laura Pausini. Fue un mensaje muy cool en el que me hablaba de mi nueva canción y lo que percibe en mí como cantante. Esos pequeños grandes detalles son los que cuentan y a los que le doy importancia”.

En cuanto al amor, no tiene novia por ahora. “La pandemia no ayuda”, dice. “ Tengo la fortuna de haber convivido con mujeres que me han aportado mucho. Me han roto el corazón, sí, pero siempre llega alguien más que te lo cura y te enseña a ver las cosas de forma diferente. La mujer perfecta sí existe, como dice mi canción, y en ella el mensaje es que cualquier mujer debe entender que son perfectas para alguien”.



Por ahora se concentra en componer y sacar más canciones. No hay conciertos ni presentaciones planeadas, pero eso no le impide seguir inspirándose en el amor y cotidianidad. “Le digo al equipo de trabajo que a nosotros nos toca hacer música siempre, sobre todo en momentos como éste, porque somos los “violinistas del Titanic” y tenemos que tocar hasta que esto termine”, finaliza.