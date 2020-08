Mueren familiares de Sharon Stone por Covid-19, su hermana también lo tiene

Según contó la actriz en un post de Instagram, la única salida que hizo su hermana fue a la farmacia y ahí se contagio. El problema es que Kelly padece lupus, lo que de por sí ha debilitado su sistema inmunológico y, por ahora, está hospitalizada combatiendo este padecimiento.

“Mi hermana Kelly, que ya tiene lupus, ahora tiene COVID-19. Esta es su habitación de hospital. Uno de los que no usan máscara hizo esto. Ella no tiene sistema inmunológico. El único lugar al que acudió fue a la farmacia. No se realizan pruebas en su condado a menos que tenga síntomas y luego hay cinco días de espera para obtener los resultados. ¿PUEDES ENFRENTARTE SOLO A ESTA HABITACIÓN? ¡Usa cubrebocas! Por ti y los demás. Por favor”, escribió la actriz.

La propia hermana de Sharon Stone contó en Instagram que ella y su esposo se habían ido a Montana pensando que así escaparían del virus.

“Estos somos nosotros. 13 de marzo. Condujimos hasta nuestro paraíso en Montana. Pensamos que el Covid no nos encontraría. Sin compras, sin fiestas, apenas vimos a un humano. Ahora estamos luchando por respirar. Ustedes no quieren Covid”, escribió Kelly.