Miguel Bosé convocó a una marcha en contra del uso del cubrebocas y no asistió

Como era de esperarse, la ausencia del intérprete de “Amante bandido” le ocasionó una serie de críticas por parte de los manifestantes y público en general que consideró como irresponsable su propuesta.

“El responsable es Miguel Bosé, es el que convocó y está todos los días animando a que vayan. Eso sí, él no ha aparecido por allí”, “¿Vas a convocar de nuevo y desde casita verás a los borregos?”, “Es una lástima verte así de dolido y lleno de odio. Si llegas a leer esto, solo piensa en que tus acciones están llevando a muchísimas familias a la desgracia” y “Si tú quieres creer esas cosas es asunto tuyo, no tomes medicamentos, no vacunes a tus hijos, pero no uses tu fama como cantante para arrastrar a los demás”, fueron parte de las críticas que recibió.

En días pasados, el artista compartió un video con la canción ‘Revolution’ de The Beatles y en él pidió a los manifestantes llevar cubrebocas con un mensaje de protesta: “Estamos en total desacuerdo con la obligación de llevar mascarilla a todas horas y en todos los lugares públicos (aunque estés solo) Nos parece una medida desproporcionada sin justificación científica. Utilicemos la mascarilla como pancarta”, indicó Bosé.

Aunque los señalamientos contra Miguel Bosé continúan, hasta el momento, el cantante sigue sin pronunciarse.