Juan Ugarte debuta cómo protagonista en cine en 'Escuela para seductores'

¿Cómo le está yendo a Escuela para seductores en su primera semana de estreno?

El viernes 7 de agosto se estrenó en el interior de la República. Aparentemente fue en 240 salas y la verdad es que tuvo una muy buena respuesta. Fue la película mexicana más vista el fin de semana, cosa que nos alegra muchísimo a todos los involucrados y fue la segunda más vista en todas las salas.

Este estreno es histórico para ti: llega a los cines después de cinco meses que permanecieron cerrados y es tu primer protagónico…

Siempre te ilusiona poder estar en un proyecto y ser el protagonista, aunque siempre he creído que el cine es un trabajo de equipo.Cuando estaba filmando esta película me imaginaba que su estreno iba a ser en otras circunstancias, pero hay que adaptarnos a lo que estamos viviendo hoy.

También es una oportunidad de estrenar en medio de una pandemia. Es algo que se debe de agradecer, pero de cierta forma pasará a la historia como el estreno en pandemia 2020. Parece el título de una película.

¿Cómo llegaste a Escuela para seductores?

A Giovanna Zacarías (la directora) la había conocido en un taller, fue mi maestra. Hicimos "buenas migas" y nos empezamos a convertir en amigos. Un día me dijo: 'Tengo esta película, es mi ópera prima y creo que tú eres el indicado para hacerla. Es tuyo el papel'. Ella creía eso, pero necesitaba verme en acción.

Yo me había ingenuamente ilusionado con que ya era el personaje principal, pero siempre se tiene que llevar un proceso que en este caso fue un casting con Natalia Beristáin. Yo estaba un poco sacado de onda porque en un principio creía que ya el proyecto iba a ser mío, pero tienes que pasar estas pruebas que te va poniendo la industria. Hice la prueba y decidieron que sí era el adecuado.

Juan Ugarte. (Cortesía)

¿Cómo preparas a Sombra, tu personaje, un hombre que cree que domina el arte de la seducción?

Tenemos varios referentes: Mauricio Garcés, un ícono en el cine nacional; a Michael Cane interpretando a Alfie y luego a Jude Law en el mismo personaje; a Will Smith en Hitch: especialista en seducción. Me sirvieron como referencia para ver cómo se mueven. Pero aquí la diferencia es que ellos son seductores natos, tienen ese carisma y Sombra, mi personaje, no lo tiene.

Estudia técnicas para intentar ser como ellos, pero se ve falso porque él no es así. Para preparar al personaje me acerqué a algunos coaches que se dedican a eso. ¡Yo no sabía que existían! Son una especie curiosa de seres humanos. Tuve mucha lectura de programación neurolingüística. Me adentré en un régimen alimenticio durísimo. Tuve nada más seis semanas, perdí cinco kilos para poderle dar forma a este tipo que se preocupa mucho por lo exterior.

Fue muy duro porque soy un hombre delgado, llegué a tener la masa corporal de un deportista de alto rendimiento, cosa que no soy. No le rindo culto al cuerpo, me gusta disfrutar de la vida, tomarme mis cervezas, echarme mis tacos. Fue un reto muy fuerte, pero creía que era muy importante.