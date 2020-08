Morat rinde tributo a Zoé con una versión del clásico ‘Labios rotos’

Platicamos en exclusiva con Juan Pablo Isaza y Juan Pablo Villamil, vocalistas y guitarristas de la agrupación, quienes nos hablaron del honor y la aventura que implicó versionar “Labios Rotos”, una de las canciones más icónicas de Zoé.



¿Cómo se da la invitación para que participen en el álbum-homenaje a Zoé?

Juan Pablo Isaza: Estamos en México hace cuatro o cinco meses y nos dijeron ‘Quisiéramos que fueran parte de este proyecto’ y nos emocionó un montón porque somos muy conscientes de la magnitud de la banda y de lo mítica que es y nos encanta. En ese momento nos propusieron la canción “Labios Rotos”. La escuchamos todos, pensamos en cómo lo haríamos, llegamos a un consenso muy rápido y fue evidente para nosotros que era muy buena opción. La canción no la escogimos, pero cuando nos la propusieron no tuvimos ninguna intención de cambiarla ni nada.

Juan Pablo Villamil: Creo que la decisión fue muy consciente de proponernos esta canción porque sabían que probablemente hacía sentido con lo que nosotros hacemos y que le podíamos dar una vuelta interesante a la cosa.

¿Cómo se aborda un clásico como éste?

JPI: Nos han invitado a hacer canciones de Marco Antonio Solís y cosas de estas, pero no hemos hecho muchos covers de artistas para proyectos de este tipo. La forma en que lo solemos abordar es que la canción no puede cambiar lo suficiente como para que la gente se sorprenda demasiado. Nosotros usamos instrumentos como el banjo, por ejemplo, que están escondidos en la canción, pero le dan un color distinto o cantamos todos en los coros. Son elementos que le dan una personalidad distinta “Labios rotos”, pero que no le quitan el ADN que ya tiene.

¿Qué tanta libertad tuvieron para hacer la versión y qué tanto se tardaron en ella?

JPV: Sin duda, nos dieron toda la libertad y fue decisión nuestra haber tomado este enfoque, imprimirle cosas nuestras sin cambiarla demasiado. Creemos que tenía sentido hacerlo así y era la manera que más nos gustaba hacerlo. Fue bastante rápido hacerlo porque había cierta prisa en hacerla y fue un proceso muy interesante.

JPI: Terminamos grabando las voces en un horario súper atravesado, es decir, por la mañana (risas). Nos tocó ir a grabar por la mañana a Miami. La batería nos tocó grabarla durante un viaje. La grabó en Los Ángeles un baterista amigo nuestro, Andrés Torres. Entonces íbamos armando el rompecabezas de la canción mientras estábamos girando y teníamos mucha presión. Fue divertido porque tocó tomar decisiones rápido, pero creo que eso también es bueno porque hay una presión muy grande al hacer una canción de Zoé y si uno piensa las cosas mucho, enloquece.