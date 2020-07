Foto inédita de Paul Walker se vuelve viral a seis años de su muerte

Paul Walker falleció el 30 de noviembre de 2013 en California, tras estrellar su auto y que éste se incendiara, por causa de un exceso de velocidad. ​El coche se estrelló contra un poste de la luz y dos árboles en la curva de la calle Hércules, en Valencia, Santa Clarita, California, a una velocidad de unos 72 km/h; tras el impacto el vehículo estalló en llamas. El accidente fue filmado por una cámara de seguridad de la calle.

​Las autoridades determinaron que su socio y amigo Roger Rodas conducía el coche, mientras que Walker era el pasajero. ​El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles declaró que ambas víctimas fallecieron en el acto.

Paul Walker (Ernesto S. Ruscio/Getty Images)

Rodas murió de múltiples heridas traumáticas, mientras que Walker murió a causa de los efectos combinados de heridas de traumatismo físico y térmico, según la oficina del condado del forense de Los Ángeles. Ambos cuerpos acabaron calcinados quedando irreconocibles.

Tras su muerte, tres películas en las que había participado, fueron estrenadas: Hours (2013), Brick Mansions (2014) y Fast & Furious 7 (2015). La canción See You Again de Wiz Khalifa nominada a los Golden Globes a la mejor canción original, parte de la banda sonora de Fast & Furious 7, es un homenaje a Walker.