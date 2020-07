Mamá de la 'Princesa del Pop' se suma al #FreeBritney con demanda por su tutela

Britney ha estado bajo una tutela paterna desde 2008, a cargo de Jamie Spears, quien fue su tutor por casi una década, pero fue temporalmente removido de sus funciones en 2019, bajo solicitud de la cantante. La mánager de la intérprete, Jodi Pais Montgomery actuará como su tutora hasta el 22 de agosto.

De acuerdo con la información del medio estadounidense, desde el pasado lunes, la madre de la intérprete de Baby One More Time, Lynne Spears, presentó algunos documentos ante la corte del condado de Los Ángeles, con los que busca ser participe de las finanzas de Britney, ya que se asegura que no puede tocar ni un sólo centavo de su fortuna, de la cual se sabe, que en tan sólo 2019, obtuvo 138 millones de dólares entre regalías, su residencia en Las Vegas y su participación en el programa The X Factor.

La cantante de 38 años estableció en 2004 el SJB Revocable Trust, un apartado para proteger sus finanzas y blindar el futuro de sus hijos Sean, de 14 años, y Jayden, 13.

En el convenio también se estableció que ellos podrán "mantener y manejar sus bienes financieros durante su vida, y proveer una distribución de esos bienes luego de su muerte".