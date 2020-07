Yadhira Carrillo confiesa que está enferma, pero seguirá visitando a Collado

La actriz manifestó su preocupación por los contagios de coronavirus, sobre todo porque su esposo, pertenece a uno de los grupos vulnerables: “Tiene problemas de pulmón, de corazón, es hipertenso. Todo el tiempo saber que en cualquier momento, Dios jamás lo quiera, pase cualquier cosa, entonces todos tenemos el alma en un hilo desde hace un año, tan injustamente”, detalló.

Además, reveló que pese a su situación, el litigante siempre se preocupa por ayudar a quienes más lo necesitan: “Es tan bien portado, no se mueve de ahí de su lugar, es una gente que siempre ayuda y desde aquí está ayudando a muchas personas que están aquí adentro, que no tienen también como llevar un juicio, gente inocente”, explicó.

Los esposos siempre han sido muy unidos. (Instagram/Yadhira Carrillo)

Yadhira también descartó que ella o Juan estén haciendo planes para cuando el abogado abandone la prisión, pues ahora lo más importante para ambos es vivir el presente. Incluso señaló que en su relación la unión y el compromiso han sido lo más importante.

“Nos ha unido mucho más que antes, siempre nos llevamos bien y ahora ha alcanzado de verdad un nivel precioso de relación, por supuesto. Él está muy agradecido, su familia también está muy agradecida conmigo y yo con ellos, por supuesto, que no hay nada más bonito que tener una familia”.

Finalmente, dejó en claro que ella y su familia son personas de bien, por lo que esta experiencia no define lo que realmente son. “El estar aquí de repente te hace sentir que formas parte de esto y no. Ni él ni yo formamos parte de esto, este no es un lugar para una persona como él, no es un lugar para una persona como yo que nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, que nunca le hemos pedido nada a nadie, más hemos dado todo lo que hemos podido y somos gente muy apegada a Dios”, finalizó.