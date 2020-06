Tras alejarse de la TV, Frankie Muniz, protagonista de ‘Malcolm’, vende aceite

“No tengo recuerdos ni de haber estado en Malcolm”, confesó Frankie en 2017. “Mi madre me habla sobre viajes o grandes eventos a los que fuimos y son historias nuevas para mí. No sé cuál es la causa, pensaba que así era cómo funcionaba mi cerebro. No sabía que debía recordar haber ido a los Emmy cuando era joven”, reconoció.

Entre 2012 y 2013 sufrió dos pequeños derrames cerebrales: “Tengo el cuerpo de un hombre de 71 años”, declaró el ahora empresario.

Frankie Muniz debutó como actor a los 8 años, en 2000 protagonizó ‘Mi perro Skip’ y posteriormente ‘Agente Cody Banks’. En los últimos años interpretó personajes esporádicos en distintas series. Además, confirmó que estaría dispuesto a participar en un reboot de Malcolm.