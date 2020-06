Captan a Eiza en pleno romance con el galán del momento, Timothée Chalamet

Desde la niñez estuvo rodeado del ambiente artístico; participó en anuncios y en obras de teatro. En la secundaria, en la que fue compañero de Ansel Elgort, se especializó en música, arte e interpretación. Se graduó de la Universidad de Columbia.

El papel que lo catapultó a la fama fue en Call Me by Your Name. Recibió una nominación al Oscar y se convirtió en estrella por su papel como Elio, en la que se enamora de un chico mayor que fue interpretado por Armie Hammer. Además, se volvió una referencia en la moda aunque no tiene estilista. Sus diseñadores favoritos son Haider Ackermann y Stella McCartney.

Su carrera inició en 2014 con la película Hombres, mujeres & niños. También estuvo al lado de Matthew McConaughey como su hijo en la película Interstellar y despegó definitivamente con el estreno de Hostiles; después coincidió por primera vez con Saoirse Ronan en Lady Bird. Recientemente trabajó en Mujercitas y Un día lluvioso en Nueva York.