Gwyneth Paltrow confiesa la gran lección que le dejó la cuarentena

Para comenzar con su reflexión, la también empresaria, aseguró que el primer cambió que sintió con la cuarentena fue en la armonia que logró con su organismo, pues, desde su perspectiva, la “vida normal” estaba saturando a todos.

“No me había dado cuenta de lo mucho que el ritmo normal de vida que llevábamos antes de la crisis sanitaria estaba sobrecargando nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros sistemas nerviosos”, dijo en entrevista con Shape.

“Y ahora, como nos hemos visto obligados a confinarnos en nuestros propios hogares, eso ha generado mucha angustia emocional para algunos y mucha paz para otros. En mi caso, he experimentado ambos estados de ánimo. Pero ya he comenzado a asentar mi cabeza y mi cuerpo. Y todo esto me ha dado una nueva perspectiva sobre cómo debo continuar a partir de ahora”.