Bárbara de Regil exige respeto a fan que la llamó por teléfono

“¿Quién habla?”, dice Bárbara de Regil. “Nicole”, responde la mujer. “¿Con quién quieres hablar?”, continúa la intérprete. “Con Bárbara”, le contesta la seguidora.

Neta que Barbara de Regil no deja de cagarla, creo que ese es su trabajo, que mala onda que le contesté así a una fan. Gracias a sus fans es conocida, por ellos tiene lo que tiene, sino ni en cuenta esa ñora. pic.twitter.com/yCm4aXGTka — Kate Domin (@kate_domin) June 8, 2020

“Dime, ¿qué necesitas?”, contesta Bárbara. “¿Podrías mandar saludos en un video, por fa?”, le pide la joven. “No, Nicole estoy ocupada y me encantaría que no me volvieras a llamar en tu vida porque eso sí me molesta muchísimo. Espero que no vuelvas a hablarme y pasar mi contacto, porque esto es un abuso muy cabrón a mi privacidad, esto es una falta de respeto… atreverte a hablarme, por favor no lo vuelvas a hacer”, declaró Bárbara molesta.

El controversial video generó polémica, pues por un lado hay quienes la critican por su reacción y hay quienes la defienden, pues aseguran que sí se trata de una violación a su privacidad.