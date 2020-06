En duda el regreso de Mauricio Ochmann al reality de los Derbez

Mauricio Ochmann también habló de su rol como papá de niñas, Lorenza y Kailani, y a esta última la definió como “un avión”.

Durante la dinámica dejó entrever que sí tiene una hija favorita, pues respondió “Puede ser”.

Las declaraciones Mauricio llegan luego de que el actor contara, en entrevista con el programa matutino Hoy, cómo es su relación con la familia Derbez tras hacerse oficial su separación con Aislinn y cómo se había sentido durante la grabación del reality.

“Yo estoy muy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho. De repente seguimos conviviendo y seguiremos conviviendo (...) Con el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedo con la ficción, me quedo con el teatro. Para mí fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”, sentenció.