David Beckham se burla de su esposa Victoria, ¿por?

Por supuesto, el comentario no pasó desapercibido y recibió miles de Me gusta y cientos de comentarios: "Creo que es lo más divertido que he leído en mucho tiempo", "Yo me muero con ustedes", "El mejor comentario, sin duda", "¡Eres genial!", "No puedo parar de reírme", "Pensé lo mismo al ver la foto", "No puede haber un marido más divertido", "¿Sus dientes brillan en la oscuridad?" y "Yo creo que se ha pasado con el bronceado", escribieron algunos de sus seguidores.

El capítulo al que el también modelo hace referencia, es en el que Ross (David Schwimmer) se blanquea demasiado sus dientes para una cita y termina brillando de forma fluorescente bajo la luz ultravioleta.

En los últimos años se ha hablado mucho sobre la sonrisa de Victoria, tanto así que que la diseñadora charló de esto durante el programa The Late Late Show with James Corden. "La pregunta que más me hacen es: '¿Por qué nunca sonríes?'. La gente piensa que soy una desgraciada, así que me pareció una buena forma de reírme de mí misma", dijo haciendo referencia a las camisetas que había diseñado con la frase Fashion stole my smile (La moda me robó la sonrisa).

Victoria confesó que muchas personas no se le acercaban porque pensaba que tenía mal carácter, pero al contrario, normalmente ella se ríe mucho, aunque prefiere no exteriorizarlo en público. "Sí que sonrío en las fotos familiares (...) Cuando te hacen fotos mientras caminas por la calle, podría parecer un poco tonta si estuviera sonriendo todo el tiempo", dijo en una entrevista con The New York Times. "No quiero que parezca que tengo 25 años", agregó.