'Control Z', la nueva serie de Netflix que hace un llamado contra el bullying

Aunque suene raro, interpretar a una mujer con una gran capacidad de observación no fue sencillo para Ana Valeria pues ella nunca se fija en nada.

“Tuve que aprenderlo porque hasta choco con los postes porque no los veo. Fue algo que desde los castings me decían que tenía que deducir cosas… Ahora lo hago todo el tiempo, obviamente”, dice la actriz, a quien hemos visto en producciones como Las hijas de Abril. “Desde el primer momento que me enviaron la descripción del personaje quedé enamorada del personaje", asegura Ana Valeria.

Aún es muy pronto para adelantar si habrá o no una segunda temporada, pero entre el episodio final (que nos dejó a todos más que picados) y el excelente recibimiento que ha tenido la serie en México y el extranjero, no dudamos que pronto Netflix confirme que hay Control Z para rato.