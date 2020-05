El GRAN detalle que delataría que Emma Stone ya se casó

Supuestamente el coronavirus les echó a perder los planes y la pareja estaría esperando el momento indicado para poder casarse. Pero todo parece indicar que prefirieron ya no dejar pasar más tiempo y ya son marido y mujer.



La actriz acaba de tener un live con Reese Witherspoon en su canal de YouTube Reese Witherspoon x Hello Sunshine. En el caso de Emma, no puede evitar mover las manos cuando habla y ahí andaba, hablando de la ansiedad cuando en una de esas se vio claramente que trae un anillo de matrimonio en una mano, lo que de inmediato desató los rumores de que ya se casó con el guionista y director de Saturday Night Live.

La sospecha de que ya no es soltera aumentó aún más cuando sus fans notaron que este anillo sustituye al de compromiso que le había dado Dave a fines de 2019, tema que ya se discute en varias cuentas de Twitter dedicadas a la actriz.