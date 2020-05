Timbiriche está en pláticas para una bioserie y su gira del adiós

Erik aseguró que entrar a la banda con "el pie izquierdo" a Timbiriche le costó muy caro y se ganó la antipatía de sus compañeros: "Fue muy complicado porque fui un castigo para ellos, me hacían la vida de cuadritos, Paulina me tiraba mi ropa al excusado, con Benny una vez me peleé, Diego me hizo la broma, me empujó la cara con una mesa.

"Hasta que no les puse sus cates (risas) ya se tranquilizaron. Pero hoy en día, Benny es mi compadre, el resto son mis hermanos, pero sí fue complicado, ya con el tiempo me las cobré todas juntas y sin duda somos afortunados de estar en el corazón de los mexicanos y de mucha gente en Latinoamérica", abundó.

Entre dos amores

En esta charla, Erik también confirmó lo que se sabía desde hace mucho tiempo, que él provocó la enemistad y rivalidad de amores entre Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, así como que, efectivamente, era el protagonista de las canciones Hey, güera y Mío, pero con el pasar de los años ese recuerdo ahora, a los tres, se les hace divertido.