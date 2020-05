La acción de Michelle para dignificar al personal de limpieza de la Casa Blanca

Otra medida que tomó la exprimera dama en la Casa Blanca fue pedirle al personal del servicio que no limpiarán las habitaciones de Malia y Sasha , ya que ellas tenían que aprender a hacerlo solas. "Ellas se quejaban y me echaban en cara que por qué a mí sí me lo hacían, pero yo les respondía que era la primera dama y eso es algo que va con el cargo oficial y ellas no tenían ninguno".

Aunque en su momento no entendían el porqué de la "drástica" medida de su mamá, hoy se sienten muy orgullosas de ella y de todo lo que ha logrado. “Estoy emocionada de que esté orgullosa de lo que ha hecho, porque creo que eso es lo más importante que debe hacer un ser humano, estar orgulloso de sí mismo", dijo Sasha, quien recientemente concluyó su primer año en la Universidad de Michigan.