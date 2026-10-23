Cristina Morató tiene mucho que decir sobre las mujeres de la historia

Así nació Viajeras intrépidas y aventureras, el libro que la llevó a dejar la televisión para dedicarse a rescatar historias de mujeres olvidadas. Esa misma inquietud dio origen a Reinas malditas y Reinas de leyenda, donde reconstruye las vidas de cinco soberanas y cuestiona los relatos que han eclipsado sus logros.

“Mi propósito es reescribir la historia desde una perspectiva femenina, ya que la mayoría de las historias de estas mujeres han sido contadas por hombres”, explica. Más que idealizarlas, busca entenderlas en su contexto y mostrar que fuera de todas las etiquetas, fueron mujeres que ejercieron un poder extraordinario en sociedades que cuestionaban su capacidad para gobernar.



Reinas Malditas, $262 (amazon.mx)

Para este trabajo, investigó durante años cartas, memorias y crónicas de cada una que le permitieron conocerlas fuera de lo que cuentan los libros de histroria. Hoy, sus consentidas son Catalina la Grande, cuyo legado político considera opacado por los relatos que se han contado sobre su vida amorosa, y la emperatriz Cixí, que pasó de ser una concubina a gobernar China durante décadas. “Si pudiera hablar con alguna de las reinas de las que he escrito elegiría a Cixí. Le diría que fuéramos a tomarnos un té y le preguntaría si en verdad estaba enamorada del jefe de los eunucos de la Ciudad Prohibida”, confiesa entre risas.