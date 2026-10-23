Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Cultura

Cristina Morató tiene mucho que decir sobre las mujeres de la historia

Platicamos con la escritora de Reinas malditas y Reinas de leyenda
vie 23 octubre 2026 03:31 PM
Añadir Quién en Google
WhatsApp Image 2026-10-23 at 2.01.05 PM.jpeg
Cristina Morató (Amaya Aznar)

Antes de convertirse en una de las escritoras españolas más reconocidas por sus biografías de mujeres extraordinarias, Cristina Morató soñaba con ser reportera de guerra. Estudió periodismo en Barcelona y, con apenas 21 años, viajó a Nicaragua, Honduras y El Salvador para cubrir los conflictos de Centroamérica. La experiencia le hizo descubrir que ese no era su camino, pero también definió la mirada que acompañaría toda su carrera: la curiosidad por el mundo y el deseo de contar historias que merecen ser escuchadas.

A los 40 años, tras trabajar durante dos décadas en televisión y con un bebé recién nacido, aceptó escribir un ensayo sobre mujeres viajeras propuesto por una editorial. La investigación la llevó a descubrir a exploradoras, científicas y misioneras cuyos logros apenas aparecían en los libros. Decidió entonces abandonar la idea original y dedicarles un homenaje.

Publicidad

Así nació Viajeras intrépidas y aventureras, el libro que la llevó a dejar la televisión para dedicarse a rescatar historias de mujeres olvidadas. Esa misma inquietud dio origen a Reinas malditas y Reinas de leyenda, donde reconstruye las vidas de cinco soberanas y cuestiona los relatos que han eclipsado sus logros.

“Mi propósito es reescribir la historia desde una perspectiva femenina, ya que la mayoría de las historias de estas mujeres han sido contadas por hombres”, explica. Más que idealizarlas, busca entenderlas en su contexto y mostrar que fuera de todas las etiquetas, fueron mujeres que ejercieron un poder extraordinario en sociedades que cuestionaban su capacidad para gobernar.

51mvjVwg1TL._SY445_SX342_ML2_.jpg
Reinas Malditas, $262 (amazon.mx)

Para este trabajo, investigó durante años cartas, memorias y crónicas de cada una que le permitieron conocerlas fuera de lo que cuentan los libros de histroria. Hoy, sus consentidas son Catalina la Grande, cuyo legado político considera opacado por los relatos que se han contado sobre su vida amorosa, y la emperatriz Cixí, que pasó de ser una concubina a gobernar China durante décadas. “Si pudiera hablar con alguna de las reinas de las que he escrito elegiría a Cixí. Le diría que fuéramos a tomarnos un té y le preguntaría si en verdad estaba enamorada del jefe de los eunucos de la Ciudad Prohibida”, confiesa entre risas.

Publicidad

Al preguntarle sobre su siguiente proyecto y si le interesaría escribir sobre mujeres actuales, la respuesta es clara: Su interés sigue estando en el pasado. “Si hablara de las mujeres contemporáneas, me enfocaría en las heroínas anónimas: enfermeras, doctoras y activistas que arriesgan su vida para defender a otros en los tiempos tan violentos en los que vivimos”, cuenta.

81DUlOlXUJL._SY385_.jpg
Reinas de leyenda, $384 (amazon.mx)

Definitivamente, lo que más satisfacción le ha dado de contar las historias de mujeres extraordinarias, es el impacto que ve en las mujeres que conoce hoy. “Escribir es un trabajo muy solitario, y el contacto con la gente que tenía en mis años en la televisión es algo que echo de menos”, reflexiona “pero cuando llego a ferias de libro y se me acercan chicas jóvenes a decirme que gracias a mis libros han decidido estudiar Historia o que otras se han animado a viajar y conocer el mundo, es cuando veo que todo vale la pena”.

La historia está llena de mujeres que merecen ser escuchadas más allá de los mitos y las versiones que otros construyeron sobre ellas y aunque vivieron hace años, Cristina Morató nos demuestra que todavía tienen mucho que decirnos.

Publicidad

Tags

Escritores

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

PortadaQuien-oct.jpg

Publicidad