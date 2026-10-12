Solo 19 mujeres han ganado el Nobel de Literatura: de Gabriela Mistral a Anne Carson

Svetlana Alexievich y el Nobel para las voces reales

La periodista y escritora bielorrusa fue premiada en 2015 por una obra que borró las fronteras entre literatura y periodismo. Libros como Voces de Chernóbil demostraron que los testimonios podían convertirse en una poderosa herramienta literaria.

Svetlana Alexievich, escritora ganadora del premio Nobel de Literatura. (Cortesía.)

Annie Ernaux y la memoria como literatura

La francesa Annie Ernaux recibió el Nobel en 2022 gracias a una obra profundamente autobiográfica que explora temas como la clase social, el género, la memoria y la experiencia femenina. Su premio fue interpretado como un reconocimiento a la literatura íntima y testimonial.

Annie Ernaux ganadora del premio Nobel de Literatura. (Clément Morin/Clément Morin)

Han Kang y el ascenso de Asia en el Nobel

La escritora surcoreana Han Kang se convirtió en una de las voces más importantes de la literatura contemporánea al ganar el Nobel en 2024. Obras como La vegetariana consolidaron la presencia de nuevas geografías y sensibilidades dentro del premio.

Han Kang ganadora del premio Nobel de Literatura. (Cortesía. )

Las 19 mujeres que han ganado el Nobel de Literatura

Selma Lagerlöf (Suecia, 1909) Grazia Deledda (Italia, 1926) Sigrid Undset (Noruega, 1928) Pearl S. Buck (Estados Unidos, 1938) Gabriela Mistral (Chile, 1945) Nelly Sachs (Alemania/Suecia, 1966) Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1991) Toni Morrison (Estados Unidos, 1993) Wisława Szymborska (Polonia, 1996) Elfriede Jelinek (Austria, 2004) Doris Lessing (Reino Unido, 2007) Herta Müller (Alemania/Rumania, 2009) Alice Munro (Canadá, 2013) Svetlana Alexievich (Bielorrusia, 2015) Olga Tokarczuk (Polonia, Nobel 2018) Louise Glück (Estados Unidos, 2020) Annie Ernaux (Francia, 2022) Han Kang (Corea del Sur, 2024) Anne Carson (Canadá, 2026)

¿Está cambiando la historia del Nobel?

Durante gran parte del siglo XX las mujeres fueron una excepción dentro del Nobel de Literatura. Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma notable en los últimos años. De las últimas cinco mujeres galardonadas destacan Annie Ernaux, Han Kang y ahora Anne Carson, una señal de que la Academia Sueca ha comenzado a reconocer una mayor diversidad de voces, tradiciones literarias y experiencias.

Aun así, las cifras muestran que la brecha histórica sigue siendo evidente. La victoria de Anne Carson representa un nuevo capítulo en una historia que todavía está lejos de alcanzar la paridad, pero que poco a poco amplía el mapa de las escritoras reconocidas por el premio literario más prestigioso del mundo.

