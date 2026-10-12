La elección de Anne Carson como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 no solo celebra la trayectoria de una de las autoras más innovadoras de nuestro tiempo; también pone sobre la mesa una cifra reveladora. Desde que el galardón comenzó a entregarse en 1901 en Estocolmo, Suecia, únicamente 19 mujeres han sido reconocidas con el premio, frente a más de un centenar de hombres. Con Carson convertida en la más reciente integrante de este grupo, vale la pena revisar quiénes son las escritoras que han conseguido abrirse paso en uno de los reconocimientos culturales más prestigiosos del mundo y cómo han transformado la historia de la literatura.
Solo 19 mujeres han ganado el Nobel de Literatura: de Gabriela Mistral a Anne Carson
La elección de Anne Carson como ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026 no solo celebra la trayectoria de una de las autoras más innovadoras de nuestro tiempo; también pone sobre la mesa una cifra reveladora. Desde que el galardón comenzó a entregarse en 1901 en Estocolmo, Suecia, únicamente 19 mujeres han sido reconocidas con el premio, frente a más de un centenar de hombres. Con Carson convertida en la más reciente integrante de este grupo, vale la pena revisar quiénes son las escritoras que han conseguido abrirse paso en uno de los reconocimientos culturales más prestigiosos del mundo y cómo han transformado la historia de la literatura.
Anne Carson y una cifra que sigue llamando la atención
La escritora canadiense se convirtió este 2026 en la decimonovena mujer en recibir el Nobel de Literatura. El dato resulta significativo porque el premio se ha otorgado en 118 ocasiones desde 1901 y la presencia femenina sigue siendo una minoría dentro del palmarés histórico.
Aunque en las últimas décadas la Academia Sueca ha ampliado la diversidad geográfica y de género de sus elecciones, el Nobel de Literatura continúa reflejando una larga historia de predominio masculino.
Selma Lagerlöf, la pionera que abrió el camino
La escritora sueca Selma Lagerlöf se convirtió en 1909 en la primera mujer en ganar el Nobel de Literatura. Autora de El maravilloso viaje de Nils Holgersson, demostró que las escritoras podían ocupar un lugar central dentro del canon literario internacional.
Gabriela Mistral, la primera voz latinoamericana
En 1945, la poeta chilena Gabriela Mistral hizo historia al convertirse en la primera autora latinoamericana en obtener el Nobel de Literatura. Su obra, marcada por la maternidad, la educación, el amor y el paisaje latinoamericano, continúa siendo una referencia imprescindible de la lengua española.
Toni Morrison y la revolución de la narrativa afroamericana
Cuando Toni Morrison ganó el Nobel en 1993 se convirtió en la primera mujer afroamericana en recibir el reconocimiento. Novelas como Beloved transformaron la manera de abordar temas como la esclavitud, la memoria y la identidad en la literatura estadounidense.
Svetlana Alexievich y el Nobel para las voces reales
La periodista y escritora bielorrusa fue premiada en 2015 por una obra que borró las fronteras entre literatura y periodismo. Libros como Voces de Chernóbil demostraron que los testimonios podían convertirse en una poderosa herramienta literaria.
Annie Ernaux y la memoria como literatura
La francesa Annie Ernaux recibió el Nobel en 2022 gracias a una obra profundamente autobiográfica que explora temas como la clase social, el género, la memoria y la experiencia femenina. Su premio fue interpretado como un reconocimiento a la literatura íntima y testimonial.
Han Kang y el ascenso de Asia en el Nobel
La escritora surcoreana Han Kang se convirtió en una de las voces más importantes de la literatura contemporánea al ganar el Nobel en 2024. Obras como La vegetariana consolidaron la presencia de nuevas geografías y sensibilidades dentro del premio.
Las 19 mujeres que han ganado el Nobel de Literatura
- Selma Lagerlöf (Suecia, 1909)
- Grazia Deledda (Italia, 1926)
- Sigrid Undset (Noruega, 1928)
- Pearl S. Buck (Estados Unidos, 1938)
- Gabriela Mistral (Chile, 1945)
- Nelly Sachs (Alemania/Suecia, 1966)
- Nadine Gordimer (Sudáfrica, 1991)
- Toni Morrison (Estados Unidos, 1993)
- Wisława Szymborska (Polonia, 1996)
- Elfriede Jelinek (Austria, 2004)
- Doris Lessing (Reino Unido, 2007)
- Herta Müller (Alemania/Rumania, 2009)
- Alice Munro (Canadá, 2013)
- Svetlana Alexievich (Bielorrusia, 2015)
- Olga Tokarczuk (Polonia, Nobel 2018)
- Louise Glück (Estados Unidos, 2020)
- Annie Ernaux (Francia, 2022)
- Han Kang (Corea del Sur, 2024)
- Anne Carson (Canadá, 2026)
¿Está cambiando la historia del Nobel?
Durante gran parte del siglo XX las mujeres fueron una excepción dentro del Nobel de Literatura. Sin embargo, el panorama ha cambiado de forma notable en los últimos años. De las últimas cinco mujeres galardonadas destacan Annie Ernaux, Han Kang y ahora Anne Carson, una señal de que la Academia Sueca ha comenzado a reconocer una mayor diversidad de voces, tradiciones literarias y experiencias.
Aun así, las cifras muestran que la brecha histórica sigue siendo evidente. La victoria de Anne Carson representa un nuevo capítulo en una historia que todavía está lejos de alcanzar la paridad, pero que poco a poco amplía el mapa de las escritoras reconocidas por el premio literario más prestigioso del mundo.