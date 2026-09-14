José Schnaider lleva la materia de México a Venecia con tres obras

En el mes de septiembre, la isla de San Giorgio Maggiore, que se encuentra frente a Venecia, será el spot de un encuentro para la artesanía contemporánea. A partir del 1 y hasta el 30 de septiembre, Homo Faber Biennial 2026: An Island of Light reunirá a creadores de distintas partes del mundo bajo la dirección artística de la reconocida artista británica Es Devlin. También contará con la participación del diseñador mexicano José Schnaider, fundador y director creativo de Sten Studio.

José Schnaider, estará presentando tres piezas: dos tótems de Cosmic Relics y una mesa de Cosmic Traces, que son una representación que va más allá de llevar diseño mexicano a Italia. Desde Ciudad de México, la visión de Sten Studio se ha concentrado en construir una práctica vinculada con la riqueza geológica y artesanal del país.

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(Teresa Castillo)

Creada por Michelangelo Foundation for Creativity, Homo Faber celebra los vínculos existentes entre la artesanía, el diseño y el arte. Para esta cuarta edición, Es Devlin imaginó 15 instalaciones inmersivas en la Fondazione Giorgio Cini. La luz será el hilo conductor de un recorrido que centra la atención tanto en los objetos como en las herramientas, materiales y manos que están detrás de cada pieza.

Esta visión coincide con la filosofía de Schnaider, quien entiende el diseño como parte de un ejercicio colectivo. Detrás de cada pieza hay una idea, que realmente se consolida y toma forma a través del diálogo con artesanos, talleres especializados y un equipo de estudio.

(Ginevra Formentini)

La relación de José Schnaider con la piedra –que hoy es su material base– comenzó desde joven. Rodeado de minerales y cristales, fue que transformó aquella fascinación de observar el mundo y entender que detrás de una veta, un color o una superficie existen procesos naturales que comenzaron millones de años antes.

A partir de esa exploración fue que surgió la idea de estas piezas que serán presentadas en Homo Faber. Por un lado, Cosmic Relics es una colección de distintas piedras que está compuesta por formas verticales que evocan artefactos de un tiempo indeterminado, mientras que Cosmic Traces lleva la investigación al mobiliario mediante superficies pétreas convertidas en paisajes abstractos.

Con proyectos como Lithic Bloom y The Wedding, Sten Studio ha llevado la conceptualización de estos objetos lejos de su propio estado natural, construyendo universos alrededor de una idea que explora qué sucede cuando un material deja de entenderse únicamente desde su función.

(Ginevra Formentini)

Por esta razón, el hecho de que los trabajos de José Schnaider lleguen a Homo Faber, más que presentar objetos mexicanos en Venecia, significa representar la oportunidad de insertar una manera de hacer desarrollada en México dentro de una conversación global sobre el futuro de la artesanía. Y es que en Sten Studio, los procesos digitales y la ingeniería conviven con conocimientos manuales como el tallado y el pulido de piedra.

Y es así como en septiembre, esas tres piezas llegarán a Venecia para compartir espacio con creadores de distintas culturas. Detrás de cada obra también viajará la esencia de un estudio que entiende el diseño como un encuentro entre materia, conocimiento y territorio.