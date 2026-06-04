Durante la celebración del Festival de Cannes, se vivió la sexta edición del L’Oréal Paris Lights on Women’s Worth, el premio que reconoce a las mujeres en el cine durante uno de los eventos más importantes para la industria. ¿De qué trata y por qué es importante seguirlo? Aquí te contamos todos los detalles.
L’Oréal Paris regresa a Cannes para celebrar a las mujeres en el cine
Sororidad, inclusividad y empoderamiento femenino: Lights on Women’s Worth
Es cierto. Para la familia L’Oréal Paris , el Festival de Cannes es un momento único para reunir a su selecto grupo de embajadores, quienes, en un escenario tan influyente como este, celebran la belleza, el cine y a la firma.
Y no es por nada, pero con invitadas de lujo como Eva Longoria, Aishwarya Rai, Renata Notni y muchas otras mujeres líderes, el evento ya prometía ser memorable. Pero este fue mucho más allá.
Con el objetivo de llevar su promesa de belleza y empoderamiento que trasciende, L’Oréal Paris reconoció a directoras de cine emergentes durante la ceremonia del premio Lights on Women’s Worth , dirigida por Gillian Anderson.
El reconocimiento, además de ofrecer una enorme plataforma de exposición, incluyó una donación de 20 mil euros, así como un sistema integral de apoyo para impulsar la carrera profesional de las ganadoras.
Bajo esta mirada, la marca — líder mundial en belleza— busca equilibrar la desigualdad de género en la industria cinematográfica, especialmente en un contexto donde la brecha sigue siendo evidente: solo el 17% de los puestos directivos en las principales producciones están ocupados por mujeres, mientras que el 25% de ellos es detrás de escena.
A través de estos hitos, L’Oréal Paris reafirma que reducir la desigualdad de género en la creación cinematográfica y elevar las voces femeninas sí se puede hacer desde la belleza, la inclusividad y el empoderamiento.
México no se queda atrás
Con el compromiso de seguir impulsando y visibilizando el talento mexicano, L’Oréal Paris sumó a la celebración a la actriz y embajadora de la marca, Renata Notni.
Por su parte, tanto la misma actriz, como Samadhi Zendejas y el reconocido maquillista, Luis Torres, embajadores de la firma, fueron invitados a la alfombra roja de "La Bola Negra" (Javier Calvo y Javier Ambrossi), a fin de representar y celebrar las voces mexicanas en un escenario internacional.