L’Oréal Paris regresa a Cannes para celebrar a las mujeres en el cine

Sororidad, inclusividad y empoderamiento femenino: Lights on Women’s Worth

Es cierto. Para la familia L’Oréal Paris , el Festival de Cannes es un momento único para reunir a su selecto grupo de embajadores, quienes, en un escenario tan influyente como este, celebran la belleza, el cine y a la firma.

Y no es por nada, pero con invitadas de lujo como Eva Longoria, Aishwarya Rai, Renata Notni y muchas otras mujeres líderes, el evento ya prometía ser memorable. Pero este fue mucho más allá.