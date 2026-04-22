Giovanni Guida, considerado el 'sucesor de Remedios Varo', es el italiano que está renovando el grattage

Cien años de una técnica

Para entender por dónde va su trabajo hay que regresar un siglo atrás. En 1925, Max Ernst se quedó viendo las líneas de un piso de madera viejo y redescubrió el frottage, una técnica de pasar un papel sobre una superficie para copiar su textura. Un año después llevó la idea a la pintura al óleo y así nació el grattage, rascar la pintura todavía fresca con objetos con punta para que aparezcan imágenes desde el fondo del lienzo. Este 2026 la técnica cumple cien años.

Pero el grattage encontró su mejor momento lejos de Europa. En 1942, huyendo de los nazis, Remedios Varo y el poeta Benjamin Péret llegaron a la Ciudad de México. Ahí Varo se hizo muy amiga de Leonora Carrington. Las dos compartían el mismo gusto por lo onírico y trabajaron juntas en cosas como las recetas, una especie de libro con fórmulas y remedios que mezclaba juego, magia y experimentación. Gracias a la relación de Carrington con Max Ernst, Varo aprendió a fondo el grattage y lo usó para crear esos mundos pequeños, llenos de detalles y símbolos que luego la volvieron una de las artistas más queridas de México.

Gracias a la relación de Carrington con Max Ernst, Varo aprendió a fondo el grattage y lo usó para crear esos mundos pequeños, llenos de detalles y símbolos que luego la volvieron una de las artistas más queridas de México.



La herencia, puesta al día

Guida toma esa tradición y la lleva un paso más lejos. Lo interesante es que usa herramientas que nadie esperaría ver en un taller de pintura como esponjas, cepillos de acero, fibras para lavar trastes, sacapuntas de metal, bisturís y cuchillas. Con eso consigue texturas que los pinceles no pueden dar. Su conexión con Varo, va más allá de la técnica, va por otro lado donde los dos ven el hecho de rascar la pintura como una forma de abrir una puerta entre lo real y lo que se sueña.

